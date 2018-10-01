Siemens, MindSphere ile dijitalleşmenin kapılarını açıyor

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle düzenlenen, makine sektörünün Avrasya bölgesindeki en büyük buluşması olan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nda Siemens, bu yıl da yerini alıyor. Yapılan şirket açıklamasına göre 2-7 Ekim 2018 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda Siemens, 132 metrekarelik standında takım tezgahına özgü kontrol ünitelerini ve dijitalleşmenin getirdiği avantajları gözler önüne sererken makine üreticilerine verimlilik sağlayan, aynı zamanda yeni iş modelleri sunan MindSphere'i tanıtacak.

Tüm veriler bir arada

Siemens'in endüstriyel internet platformu MindSphere ile sahada bulunan tüm makineler ağa bağlanıyor, makinelerde oluşan veriler toplanıyor ve buluta taşınıyor. Böylece makine üreticileri ve operatörleri daha önce mümkün olmayan hacimlerdeki verileri analiz ederek kullanabiliyorlar. Bu sayede makinelerin verimliliğini artırmak mümkün oluyor. Elde edilen veriler kullanılarak MindSphere üzerinde aplikasyonlar geliştirilebiliyor. Bu aplikasyonlar koruyucu bakım, enerji veri yönetimi ya da kaynak optimizasyonu gibi yenilikçi dijital hizmetler ve makine araçları için yeni uygulamalara başlangıç noktası oluşturuyor. Tamamen açık bir sistem olması; makine üreticileri, ekipman üreticileri ve makine kullanıcıları için yeni iş modelleri de oluşturuyor.

MindSphere aplikasyonları makine üreticilerinin dijital dünyaya rahatça adım atmalarını sağlamak için basit fonksiyonlar sunuyor. Makine üreticileri bu basit fonksiyonları, kendilerine özel, kapsamlı makine ve proses bilgilerine uygulayabiliyor, müşterileri için yenilikçi ve özelleştirilmiş uygulamalar, çözümler ve hizmetler geliştirerek sunabiliyor. Bu sayede dünyanın her köşesine dağılmış makineleri ya da makine filosunu izleyebilme ve durma sürelerini azaltma gibi avantajlar elde edebiliyorlar.

Süreçler optimize ediliyor

Bunun en güzel örneği Siemens Türkiye mühendisleri tarafından MindSphere üzerinde geliştirilen Manage My Machine uygulaması. Uygulama sayesinde dünyada herhangi bir yerdeki makinelerin verileri, mevcut veya geçmiş durumları görüntülenebiliyor. Bu veriler otomatik olarak SAP ERP ile senkronize ediliyor ve servis personeline görev atanabiliyor. Manage My Machine sayesinde örneğin Sinumerik 840D kontrolü, kolay ve hızlı bir şekilde MindSphere'e bağlanabiliyor, böylece kullanıcılar ağa bağlı makinelerin hepsinden bilgi alabiliyorlar. İlgili makine bilgilerinin toplanıp analiz edilmesi sayesinde kullanıcılar, makinelerin mevcut durumu hakkında ve makine geçmişi ile ilgili şeffaf bir inceleme imkanına sahip oluyorlar. Böylece durma süreleri azalıyor, servis ve bakım süreçlerinde optimizasyon sağlanıyor, verimlilik artıyor.

Takım tezgahı kontrolüne yönelik en son yenilikler

Öte yandan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nda katılımcılar, Siemens'in takım tezgahına özgü çözümlerini tanıyıp tecrübe etme olanağı da buluyor. CAD/CAM-CNC için tasarlanan sanal makine ve ağ kurulumu çözümleriyle takım tezgahları arasında, yönetim kademesinin de dahil olduğu ortak bir ağ kurulumu mümkün oluyor. Kesintisiz dijital üretim ve üretim kaynaklarının verimli kullanımını sağlayan Siemens Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management - PLM) ve SINUMERIK Integrate uygulamalarındaki en son yenilikler fuar katılımcılarıyla paylaşılıyor.

Siemens Altın Pergel jürisinde

Ödülleri MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nda verilecek olan Altın Pergel Yarışması'nda bu yıl Siemens TAC Lideri Özgür Aslan jüri üyesi olarak görev alıyor. Türkiye genelindeki tüm meslek liselerinin 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan Altın Pergel Yarışması kapsamında öğrenciler, ekonomik CNC kontrollü 2 eksenli torna tezgahı tasarımı yapacaklar. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda ilk 3'e giren projelere ödülleri, 2 Ekim 2018 tarihinde MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nın açılış töreninde verilecek.