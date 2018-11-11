Siemens Opera Yarışması'nın iletişimine Felis'ten iki ödül

Etkili üreticiliğin pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulamak ve üretici dünyaya katkı sağlayan ekiplerin başarılarını ön plana çıkarmak amacıyla MediaCat dergisi tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen MediaCat Felis ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Siemens Türkiye'nin 'Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zekâ' mottosuyla düzenlediği ‘Siemens Opera Yarışması'nın 20'nci yılına özel iletişim çalışmaları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Felis Ödülü, Kültür Sanat kategorisinde ise Başarı ödülü olmak üzere iki farklı ödüle birden layık görüldü.

“İletişimde dijital platformları öne çıkardığımız bir döneme girdik”

Projenin iletişim çalışmalarıyla iki ödüle birden layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Siemens Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Gizem Keçeci, "Siemens Türkiye olarak hayata değer ve anlam katan faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu yaklaşımımızın en önemli yansımalarından biri Siemens Opera Yarışması. Genç sanatçılarımızın potansiyelini tüm dünyaya gösterme motivasyonunu taşıdığımız ve bu sene 20'nci yılını kutladığımız yarışmamızın iletişim stratejisini oluştururken özellikle dijital platformlara ve iş birliklerine ağırlık verdik. Bu sayede daha fazla gence ve sanatsevere ulaşabildik. Dijital platformlarda canlı yayından online kültür-sanat mecralarıyla iş birliğine, sosyal medyada trendlere uygun içeriklerden ülkemizin önde gelen müzik yazarlarının imza attığı özel haber çalışmalarına uzanan kapsamlı bir iletişim planını hayata geçirdik. Felis'ten gelen iki önemli ödül bu çalışmalarımızın başarısını ortaya koyması açısından bizler için oldukça kıymetli. Siemens Türkiye Kurumsal İletişim ekibi olarak, dijitalizasyon odağımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de iletişimde çıtayı yüksek tutmaya devam edeceğiz" dedi

Türkiye'nin dört bir yanında, operayla amatör ve profesyonel olarak ilgilenen herkese ulaşmak hedefiyle 20 yıldır düzenlenen Siemens Opera Yarışması, Siemens'in toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekleme yaklaşımının en önemli yansımalarından biri. Yarışmayı kazanan gençler, bursla gittikleri ülkelerde dünyanın en ünlü opera sanatçılarıyla çalışma fırsatı yakalıyor, yurt dışında konserler veriyor ve Türkiye'yi temsil ediyorlar.