Aksuvital Ar-Ge Merkezi'nden Kimyager Ömür Çalşimşek, anavatanı Hindistan olan ve halk arasında gastrit, ülser gibi sindirim sistemi sorunları olanların sıkça tercih ettiği kudret narı meyvesinin, özellikle son yıllarda Türkiye'de yetiştiricilerinin arttığını açıkladı. Kudret narının özellikle reflü, gastrit ve ülser karşıtı etkisi nedeniyle kullanıldığını belirten Çalşimşek, "Ancak son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar sadece mide sorunlarında değil şekerin dengelenmesinde de etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca halk arasında zeytinyağlı kudret narı yara yanık bakımı için de tercih edilmektedir" dedi.

Kudret narı, latince ismi momordica charantia olan sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki olduğunu kaydeden Ömür Çalşimşek, "Bu bitkinin 10-15 cm uzunlukta, iğ biçiminde, üzeri pürtüklü, önce yeşil ve sonra parlak sarı veya turuncu renkli meyveler vermektedir. Amazonda insanlar bu bitkiyi yemek için bahçelerinde yetiştirmektedirler. Bitki protein, triterpenler, çeşitli enzimler, saponinler, caratenoidler, steroidler ve alkaloidler içermektedir" şeklinde konuştu.

Şifası için kullanılan zeytinyağlı kudret narını evde hazırlamak mümkün olduğu gibi hazır olarak aktarlardan, eczanelerden satın almak da mümkün diyen Çalşimşek, sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer satın almayı tercih ediyorsanız dikkat edilmesi gereken noktaları göz önünde bulundurmakta fayda var. Öncelikle kaliteli kudret narı tohumu kullanılarak yetiştirilen kudret narı meyvelerinden elde edilmeli. Tohumlar ekildikten sonra yabancı otlarla mücadele konusunda zararlı olabilecek kimyasal ilaçların kullanılmaması diğer önemli ayrıntı. Kudret narı tamamen olgunlaşıp turuncu rengini aldığında toplanmalı ve çabuk bozulduğu için vakit kaybedilmeden hemen işlenmeli. Kullanılan zeytinyağının da kaliteli olması çok önemli ve mümkünse sızma zeytinyağı kullanılmalı. Zeytinyağının içine konulan kudret narının zeytinyağıyla özleşmesi için ise en az 4 ay beklenmeli ve elde edilen ürünün direkt ısı, ışık ve neme maruz kalamayacak şekilde saklanmalı".

