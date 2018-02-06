'Sigaraya başlama yaşı 11’e düştü'

Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Necla Songür, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" öncesinde sigara kullanımı ve sigaranın yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi verdi.

"Sigara bağımlılığının nedeni nikotin"

Dünyada yaklaşık 1 milyar 100 milyon kişinin sigara kullandığını ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Prof. Dr. Songür, "Türkiye de en çok sigara içen ülkeler arasında 11’inci sırada yer alıyor. Yapılan araştırmalar, sigaraya başlama yaşının 11’e kadar düştüğünü gösteriyor. Sigara, neden olduğu tüm sağlık sorunlarına rağmen en zararlı alışkanlıklar arasında ilk sıradaki yerini korumaktadır. Sigara içiminin sürdürülmesi, içeriğinde bulunan nikotine bağlı gelişen bağımlılıktır. Sigarayı bırakma, en az altı ay, ortalama 1 yıl süreyle sigara ve diğer tütün ürünlerinden yoksun kalmak olarak tanımlanmaktadır. Sigara bırakma yöntemlerinin, sigarasız bir yaşama başlamayı sağlayıcı başarıları farklıdır. Buradaki amaç, kişide sigara içimine bağlı gelişen bağımlılığının üstesinden gelmektir" dedi.

"Baş boyun ve akciğer kanserine neden oluyor"

Sigara içmenin veya pasif sigara dumanına maruz kalmanın ilk etkisini üst solunum yollarında gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Songür, "Burun, geniz, ağız, yutak, gırtlak mukozasının sigara dumanındaki kimyasallarla olan etkileşimi ile otit, rinosinüzit, reflü, öksürük, ses kısıklığı gelişebilir hatta ileriki dönemlerde baş-boyun kanserleri söz konusu olabilir. Alt solunum yollarının sigarayla ilişkisi; KOAH, astım, bronşiolit, akciğer kanseri, akciğer fibrozisi, tüberküloz ve pnömonilere neden olabilir. Sigara tiryakiliği, kalp damar sistemi hastalıkları, reflü, yemek borusu, mide, kolon, pankreas ve böbrek kanserlerine de yol açabilir. Gebelik döneminde içilen sigara ise erken doğum ve düşük riskini artırır. Ayrıca doğum kilosunda azalmaya yol açabilir. İlerleyen yıllarda çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi sağlık problemleri görülebilir" diye konuştu.

Nikotin desteği ve ilaç tedavileri

Prof. Dr. Necla Songür şunları söyledi:

"Nikotin bağımlılığı için uygulanacak tedavi kişiye özeldir. Tedavide ilk basamak, hastayı sigarayı bırakması konusunda motive etmek, bilgilendirmek ve desteklemektir. Ardından uygun medikal tedavi planlanmalıdır. Sigaranın bırakılması, nikotin yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Günümüzde sigara bırakma amacı ile kullanılan 3 grup birincil seçenek ilaç vardır. Bunlar; nikotin yerine koyma ve ilaç tedavileridir. Sigarayı bıraktırmak için halen en sık kullanılan ve en güvenilir medikal tedavi, nikotin yerine koyma tedavisidir. Daha önce sigarayı bırakmayı denemiş olsa bile sigara içicilerine yardımcı olur. Özellikle fiziksel bağımlılığı olan hastalar için uygundur. Bunlar; günde 15 adet üzerinde sigara içen, sabah saatlerinde daha fazla sigara kullanan, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda sıkıntı yaşayan, yatağa bağımlı hale getiren hastalık durumunda bile sigara içimini sürdüren kişilerdir."

"Tedavi ile başarı oranı 2 kat artıyor"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Songür, "Nikotin yerine koyma tedavisinde, sıklıkla nikotin bandı ve sakızları kullanılmaktadır. Kullanılacak ürün, uygulanabilirliğine ve kişinin seçimine göre belirlenir. Tedavi, sigara içme isteğini ve yoksunluk şikayetlerini azaltır. Tedavinin temeli, kişinin tükettiği sigara miktarına göre belirlenen nikotinin bandının vücuda yapıştırılmasına dayanır. Bu bantlardaki nikotin miktarı zamanla azaltılır. Tek başına destek tedaviler ile sigara bırakma başarısı yüzde 15 iken, bu tedavilerin nikotin ile birleştirilmesinde oran yüzde 39’a çıkmaktadır. Sigarayı bıraktırmada uygulanan ilaç tedavileri, sigara bırakmayı ilk kez deneyecek kişilerde direkt uygulanabileceği gibi daha önce farklı preparatlarla sigarayı bırakmayı denemiş ancak tekrar sigara kullanmaya başlamış olanlarda da yeni bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir" dedi.