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Sigaraya şeker süsü verdiler ama jandarmayı geçemediler

Tokat'ta jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla şeker kolisi süsü verilmiş halde kutulanmış 2 bin 800 adet kaçak sigara ve kaçak alkol ele geçirdi.

Sigaraya şeker süsü verdiler ama jandarmayı geçemediler

01 Şubat 2018 16:02
Sigaraya şeker süsü verdiler ama jandarmayı geçemediler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erbaa ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bulunan Değirmenli köyü mevkinde kaçak sigara ve kaçak alkol denetimine başladı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, şeker kutularının altına, valizlere ve otobüsün çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 8 ayrı şahsa ait toplam 2 bin 800 paket kaçak sigara ve 55 buçuk litre kaçak alkol ele geçirdi. Jandarma kamerası tarafından çekilen görüntülere, kolilere yerleştirilmiş sigaraların üzerlerine şeker konularak gizlendiği yansıdı. Söz konusu şahıslara 44 bin 521 lira idari yaptırım uygulanırken otobüs şoförlerine de 193 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. 

Dursun Ekrem Er
 

 

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