Sigaraya şeker süsü verdiler ama jandarmayı geçemediler

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erbaa ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bulunan Değirmenli köyü mevkinde kaçak sigara ve kaçak alkol denetimine başladı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, şeker kutularının altına, valizlere ve otobüsün çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 8 ayrı şahsa ait toplam 2 bin 800 paket kaçak sigara ve 55 buçuk litre kaçak alkol ele geçirdi. Jandarma kamerası tarafından çekilen görüntülere, kolilere yerleştirilmiş sigaraların üzerlerine şeker konularak gizlendiği yansıdı. Söz konusu şahıslara 44 bin 521 lira idari yaptırım uygulanırken otobüs şoförlerine de 193 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Dursun Ekrem Er

