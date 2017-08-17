Sigarayı bıraktırmaya yardımcı aromaterapik formül

Salihli ilçesinde gerçekleşen aromaterapi eğitimine eczacılar ve doktorlar katıldı. Aromaterapi üzerine çalışmalar yapan Eczacı Hülya Kayhan tarafından verilen eğitim iki gün sürdü. Eğitimlerde, aromaterapi ürünlerinin etki mekanizmasını, nasıl formüle edildiğini ve sonuçlarını anlatan Kayhan, konvansiyonel tıpta tam olarak karşılığı bulunamayan çok özel durumlar da aromaterapinin tamamlayıcı tedavi olarak kullanıldığını söyledi.

Doğru ellerde kullandığı takdirde bitkilerin tamamlayıcı tedavide önemli bir rol oynadığını ifade eden Kayhan, "Aromaterapik yağlarla yapılan karışım, tiryakilerin sigarayı bırakmasında oldukça etkili oluyor. Karışımda yer alan geraniol isimli uçucu bir yağ molekülü keyif verici etki sağlıyor. Bu formülde bergamot ve elemi gibi uçucu yağlar da yer alıyor. Bu karışım hakkında danışmanlık yapan bir çok eczacı arkadaşımız da sigarayı bıraktı" diye konuştu.

ÇEKOOP olarak verdikleri eğitimlere gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten ÇEKOOP Başkanı Ecz Şule İlkkurşunlu da, üye eczaneleriyle birlikte geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir doğa dünya bırakmak için çalıştıklarını söyledi. İlkkurşunlu, ÇEKOOP olarak üye eczacılarına eczacılık alanında yeni bilgileri aktarmak için de çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, verdiği eğitim ile eczacılara katkı sunan Hülya Kayhan'a teşekkür etti.