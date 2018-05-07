Sigfox, Türkiye pazarına giriyor

Günümüzde akıllı teknolojilerin artışı ile hayatımıza giren ‘nesnelerin interneti’ (IoT) kapsamında; veri gereksinimi, uzaklık, güvenlik ve pil ömrü gibi faktörler dikkate alınarak nesnelerin birbirleriyle haberleşmesi için yeni ağ seçenekleri oluşturuluyor. 2009 yılından beri faaliyet gösteren Fransa merkezli nesneler arası haberleşme ağı Sigfox, Türkiye yapılanması kapsamında teknoloji ve telekomünikasyon sektörünün global firmalarında üst düzey yönetici olarak çalışan Ferhan Köksal’ı Sigfox Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü olarak atayıp Türkiye pazarında ulusal bir IoT operatörü kurmak için yatırımcılarla görüşmelere başladığı bildirildi.

"2025 yılında dünyada internete bağlı nesne sayısı 92 milyara ulaşacak"

Dünyada hızla gelişen IoT pazarına vurgu yapan Sigfox Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Ferhan Köksal, “Uluslararası kuruluşların araştırmalarına göre 2008 yılında internete bağlı nesne sayısı yeryüzündeki toplam insan nüfusu kadarken bu nesnelerin sayısının 2025 yılında 92 milyara ulaşması bekleniyor. Türkiye pazarı için öngörülen nesne sayısı ise yaklaşık 343 milyon. Özellikle akıllı sayaç okuma, uzaktan açma/kapama, akıllı saatler ve arabalar gibi otomasyon projeleriyle büyük bir potansiyele sahip nesnelerin interneti (IoT) pazarı Türkiye özelinde lojistik ve tarımsal uygulamalar ile birlikte kişisel ve kitlesel güvenlik takibi gibi birçok projede fırsatlar barındırıyor. Sigfox olarak biz de Türkiye’deki bu fırsatı yerli yatırımcılarla bir Sigfox operatörü kurarak fırsata çevirmek istiyoruz” dedi.

Yapılan bilgilendirmede; Sigfox, düşük güç tüketimi ve geniş alanlarda etkin iletişim ağı sayesinde özellikle ev ve bina sayaçları, alarm sistemleri, sokak aydınlatması, güvenlik sistemleri başta olmak üzere akıllı ev ve akıllı şehirlerde kullanılıyor. Dünya genelinde, Avrupa Birliği ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecomunication Union) nezdinde de lisanssız olarak çalışan bu iletişim altyapısı, hazır çalışır durumda olan cihaz, sensör ve yazılımları ile IoT projelerinin hayal edilen noktaya erişebilmesi için son derece etkin fırsatlar sunuyor.