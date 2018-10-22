Sigorta şirketleri ilk yarıda 15,6 milyar TL tazminat üstlendi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) üye şirketlerden derlediği 2018 yılının ikinci çeyrek itibarıyla teknik ve mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre; sigorta şirketleri 6 ayda 15,6 milyar TL tazminat üstlendi. 2018 ikinci çeyrek sonunda sektörün, bir önceki yılın aynı döneminde üstlendiği tazminat yüzde 17,1 artışla 13,3 milyar TL'den 15,6 milyar TL'ye ulaşırken, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 33,8 milyon olan sigorta poliçe adedi, bu yıl yüzde 11 artarak 37,5 milyon oldu.

Ekonomi ile beraber sigorta sektörü de büyüdü

Sigorta sektörü; 2018 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyüme oranı ile büyümeye devam ettiği belirtilirken, ülke ekonomisine paralel olarak sigorta sektörü de büyümesini yılın ilk altı ayında sürdürdüğü bildirildi. Bu çerçevede ilk altı ayda, hayat sigortaları toplam prim üretimi yüzde 16,3 artışla 3,8 milyar TL'ye ulaştı. Hayat dışı sigortalar, karayolu zorunlu mali mesuliyet sigortasındaki riskli sigortalılar havuzundan alınan ve mükerrerliğe sebep olan endirekt üretim hariç bırakıldığında, prim üretiminin yüzde 15,2 artışla 22,8 milyar TL'ye ulaştığı görüldü. Toplam prim üretiminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 büyüme gösterdi ve prim üretimi 26,6 milyar TL'ye çıktı. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin durağan hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu.

Katılım sigortacılığında toplam prim 940 milyon TL

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı ise yüzde 3,4'e ulaşırken, toplam prim 940 milyon TL olarak gerçekleşti.

Öz sermaye 21,2 milyar TL'ye ulaştı

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artışla 164,8 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 21,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bireysel emeklilik sisteminde 7 milyon katılımcı

Ayrıca; Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) katılımcı sayısı 5 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 7 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 85,9 milyar TL'ye ulaştığı bilgisi verilirken, 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 5 Ekim 2018 tarihi itibarıyla sisteme giren çalışanların 5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görüldü. Otomatik katılım fon tutarı ise 3,9 milyar TL seviyesine ulaştığı bildirildi.