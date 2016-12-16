Van kırsalında geceleri hava sıcaklığının eksi 20 ila 25 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sibirya soğukları ile birlikte Muradiye ilçe sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı, Muradiye-Özalp ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Sarı Mehmet Barajını yüzeyleri kısmen donarken Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti’nin yüzeyi ise tamamen dondu. Habere giden basın mensupları donan göletin üzerine çıkmadan önce büyük bir taşla buza atarak kırılıp kırılmayacağını test ettiler. Basın mensupları, buz kalınlığının kendilerini tutacak kadar donduğunu test ettikten sonra buzun üzerine çıkarak görüntülerini çektiler.