Batman Valiliğinden yapılan açıklamada “PKK-BTÖ’ye yönelik Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra edilen operasyon sonrasında, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülmüştür. 18 Ekim Salı günü BTÖ ile işbirlikçi-yardım ve yatakçıların yakalanması amacıyla yürütülen soruşturmada, Batman ve Siirt’te 7 adreste yapılan operasyonda, Batman il merkezinde 1, Siirt’in Güneşli köyünde 5 olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahsın yakalanması çalışmalar devam etmektedir. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar ve örgütsel dokümana el konulmuştur” denildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım