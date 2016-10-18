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Siirt operasyonuyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı 1 kişi aranıyor

Siirt’te Batman ve Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Siirt operasyonuyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı 1 kişi aranıyor

18 Ekim 2016 19:04

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada “PKK-BTÖ’ye yönelik Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra edilen operasyon sonrasında, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülmüştür. 18 Ekim Salı günü BTÖ ile işbirlikçi-yardım ve yatakçıların yakalanması amacıyla yürütülen soruşturmada, Batman ve Siirt’te 7 adreste yapılan operasyonda, Batman il merkezinde 1, Siirt’in Güneşli köyünde 5 olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahsın yakalanması çalışmalar devam etmektedir. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar ve örgütsel dokümana el konulmuştur” denildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: 6 kişi gözaltı, Batman, operasyon, Siirt, Siirt Jandarma Komutanlığı, Terör örgütü PKK


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