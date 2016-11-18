Maden köyü yakınlarındaki açık bakır madeninde akşam saatlerinde meydana gelen heyelanda 15 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan işçilerden 4’ünün cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Sabahın ilk ışıkları ile olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını izleyen işçilerin yakınları umutlu bir haber bekliyor. Elazığ, Diyarbakır, Batman gibi çevre illerden gelen AFAD ekipleri, toprak altında kalan işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Kızılay ekiplerinin de geldiği olay yerinde işçi yakınları için çadır kurularak, vatandaşlara kumanya dağıtıldı. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bölgede toplanan kalabalık, toprak altından gelecek umutlu bir haber bekliyor.