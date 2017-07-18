Diğer
Kategoriler

Siirt'te FETÖ ve PKK soruşturmasında 27 kişi tutuklandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli tarihlerde Siirt merkezli 13 ilde FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Siirtte FETÖ ve PKK soruşturmasında 27 kişi tutuklandı

18 Temmuz 2017 20:42

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 30 Haziran 2017 tarihinde ilimiz merkezli 13 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı ve planlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 rütbeli askeri personel, 3 mahrem imam ve 2 sivil şahıs olmak üzere 26 şahıstan 22'si tutuklandı, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca PKK/KCK terör örgütüne yönelik 4 Temmuz 2017 tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şahıs tutuklandı. 7 Temmuz tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklandı" denildi.


Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: fetö, operasyon, siirt pkk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!