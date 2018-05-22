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Siirt'te hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirtte hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

22 Mayıs 2018 21:29

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün İl Jandarma Komutanlığına yapılan istihbari bilgiler üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı olarak kullandıkları değerlendirilen Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesine insansız hava aracı yönlendirilmiş olup, 3 kişilik dinamik hedef görüntüsü tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen yakın hava desteği ile F-16 uçakları hedef bölgeye 2 atım gerçekleştirilmiştir. Hava destekli yapılan atışlar neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Atak helikopterlerinin de havadan destek verdiği operasyona Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH timleri ile güvenlik korucuları bölgede arama/tarama yapmak maksadıyla görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bölgede devam eden operasyonla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi. 

 

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