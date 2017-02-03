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Siirt’te yolda mahsur kalan aile için ekipler seferber oldu

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı bir köyden merkezdeki devlet hastanesine gitmek isterken kar yüzünden kapanan yolda mahsur kalan 2 çocuklu aile, ekiplerin yoğun çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Siirtte yolda mahsur kalan aile için ekipler seferber oldu

03 Şubat 2017 10:22
Siirt’te yolda mahsur kalan aile için ekipler seferber oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Şirvan’ın Binakır köyünde ikamet eden bir ailenin 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğu rahatsızlandı. Bunun üzerine aile, çocukları Siirt Devlet Hastanesine ulaştırmak için araçla köyden ayrıldı. Aile, kısa süre sonra, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Komuta Merkezine bildirilmesi üzerine harekete geçen ambulans da yolun kapalı olması nedeniyle aileye ulaşamayınca, İl Özel İdaresinden yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler, yoğun bir çabayla yolu açtı. Ambulansa alınan aile Siirt Devlet Hastanesine ulaştırıldı. 

Aynı saatlerde Şirvan ilçesine bağlı Karaca köyünden hasta almaya giden bir ambulans da yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri bu yolu da açarak, ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.  

Mehmet Niyazi Deniz
 


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