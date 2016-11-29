Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 29 Kasım 2016 tarihinde Pervari ilçesinde yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, yakalanan şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve malzemenin ele geçirildiği, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Mehmet Niyazi Deniz