Sık tuvalete gitme, psikolojik hastalık sebebi olabilir

Gürkaş, “Bununla birlikte her yaş grubunda çeşitli psikolojik hastalıklarla karşı karşıya kalan insanları da görebiliyoruz. Kimi zaman sebebi belirlenemeyen bir çok hastalığın altında yatan önemli etken de psikolojik rahatsızlıklar olabiliyor. Stresin ve yorgunluğun yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz şartlarında sebebinin bir türlü bilinmediği fakat psikolojik sorunların göstergesi olan fiziksel sorunlarla da her geçen gün daha fazla karşılaşır olduk” dedi.

Psikolog Barış Gürkaş, psikolojik hastalıklarda fiziksel belirtiler konusunda Depresyon, kaygı gibi birçok psikolojik hastalığın ruhsal sıkıntılarla birlikte vücudumuzda çeşitli şekillerde kendisini hissettirebildiğini belirterek, "Psikolojik hastalıklarda fiziksel belirtiler şu şekilde karşımıza çıkabiliyor: Örneğin anksiyete yani kaygı bozukluğunda kasların aşırı gerilmesi, ağızda kuruluk, sık tuvalete çıkma, baş boyun ve göğüste kızarıklıklar, tende soğukluk, avuç içi terleme, göz bebeklerinin genişlemesi ve geçici hafıza kaybı gibi belirtiler görülebiliyor” dedi.

Psikolog Barış Gürkaş, psikolojik kaynaklı ağrının kendini gösterme şekli konusunda ise şunları kaydetti; “Birden artan ve sonra azalan ağrı, Haftalar, aylar, yıllar geçtikçe tekrarlayan ağrı, Genellikle psikolojik kaynaklı ağrının bir kaç defa yaşanması çok önemsenen bir durum değildir, ancak ağrı devam ederse bu noktada destek almak gerekir. Psikolojik rahatsızlığın tedavisi edilmesi ile birlikte bu fiziksel belirtiler ortadan kalkar. Bu tip ağrılar ve belirtiler genellikle psikolojik kaynaklıdır, psikolojik durum ortadan kalktığında bu tip belirtilerde ortadan kalkar. Psikolojik hastalıklarda meydana gelen fiziksel belirtiler arasında uyku bozukluğu, iştah sorunu ve mide rahatsızlıkları ve şikayetleri de olabilir. Ağrı, uyuşma, vücutta oluşan döküntü, kasılma ve kaşıntı olarak görülen rahatsızlıklar da ruhsal olarak var olan hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bu durumda da fiziksel olan hastalığın tedavisinden önce psikolojik olan hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Giderek artan psikolojik hastalıkların bir şekilde tedavi edilmemesi halinde ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Bütün kontroller yapılmasına rağmen herhangi bir şey bulunmazsa bu durumda destek alınması gerekir. Bu konuda destek alınması gereken ruh sağlığı uzmanı klinik psikolog ya da psikiyatri olmalıdır. Geciktirmeden destek almak hem hayatı kolaylaştırır hem de belirtileri ortadan kaldırır.”