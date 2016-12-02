Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şike iddianamesinde 1 numaralı isim belli oldu

Şike iddianamesinde 1 numaralı isim belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü " Şike kumpas"soruşturması tamamlandı. Savcılık, 108 şüpheli hakkında iddianame düzenlerken, İddianamede bir numaralı şüpheli Fethullah Gülen.

Şike iddianamesinde 1 numaralı isim belli oldu

02 Aralık 2016 15:00

"Futbolda şike" soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. 434 sayfalık iddianamede, Fethullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı.

Futbolda şike soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fuzuli Aydoğdu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Aydoğdu tarafından hazırlanan 434 sayfalık iddianamede, Fethullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı. İddianame'de Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, işadamı İhsan Kalkavan, Samanyolu Televizyonu eski Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca, avukat Mehmet Baransu, avukat Cemalettin Mutlu ve FETÖ’nün soruşturmalarından tutuklu bulunan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Mutlu Ekizoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15’i tutuklu, 19’u adli kontrol şartıyla serbest, 7’si firari toplamda 108 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kulübün Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, futbolcu Emmanuel Emenike, Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Serdal Adalı ve teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da aralarında bulunduğu 76 kişi ise iddianamede şikayetçi olarak yer aldı.

İddianamede sanıkların, 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'iftira', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Başsavcı vekili tarafından hazırlanan iddianame, Başsavcılık tarafından onaylanarak İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Başak Akbulut


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç