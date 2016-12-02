"Futbolda şike" soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. 434 sayfalık iddianamede, Fethullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı.

Futbolda şike soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fuzuli Aydoğdu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Aydoğdu tarafından hazırlanan 434 sayfalık iddianamede, Fethullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı. İddianame'de Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, işadamı İhsan Kalkavan, Samanyolu Televizyonu eski Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca, avukat Mehmet Baransu, avukat Cemalettin Mutlu ve FETÖ’nün soruşturmalarından tutuklu bulunan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Mutlu Ekizoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15’i tutuklu, 19’u adli kontrol şartıyla serbest, 7’si firari toplamda 108 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kulübün Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, futbolcu Emmanuel Emenike, Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Serdal Adalı ve teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da aralarında bulunduğu 76 kişi ise iddianamede şikayetçi olarak yer aldı.

İddianamede sanıkların, 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'iftira', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Başsavcı vekili tarafından hazırlanan iddianame, Başsavcılık tarafından onaylanarak İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Başak Akbulut