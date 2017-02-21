Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 108 sanığın yargılandığı dava ikinci gününde devam ediyor. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonunda dün görülmeye başlanan davaya katılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, öğleden sonraki oturumda duruşma salonundan ayrılmıştı. Aziz Yıldırım ve beraberindeki birçok şikayetçi ve mağdur bugünkü oturuma katılmadı.

Bugün ve yarın açık görüş olması nedeniyle, birçok tutuklu sanık, mahkemenin kararı üzerine duruşmaya gelmedi. Başka dosyadan tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ile Mehmet Baransu’nun da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık ile yaklaşık 30 tutuksuz sanık duruşmada hazır bulunurken, şikayetçilerden Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun aralarında bulunduğu bazı şikayetçi ve mağdurlar duruşmaya katıldı.

Duruşma, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam ediyor.

Başak Akbulut - Mehmet Altunışık