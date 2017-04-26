Sıla Diyarbakır'da konser verecek

Diclekent Kahve Diyarı işletmecisi Özkan Yıldırım ve Girne Amerikan Üniversitesi bölge temsilcisi Mustafa Güzel’in katkılarıyla 13 Mayıs’ta Diyarbakır’a gelmesi planlanan Sıla, Dicle Üniversitesi stadyumunda sahne alacak. Özkan Yıldırım, Sıla konseri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tür organizasyonlarla beraber coğrafyamıza bir an önce barış ve kardeşliğin gelmesini temenni ediyoruz. Bu tür etkinlikler halkımız destek verdiği sürece devam edecek. Sırada görüşme halinde olunan halkın beğenisini kazanan Kürt-Türk ve yabancı şarkıcıların olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Bilet satışlarının Diclekent Kahve Diyarı, Mardin Kapı Ciğercisi, Forum ve Ninova AVM’de satışa çıktığı öğrenildi.