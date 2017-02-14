Sıla Gençoğlu trafik kazası geçirdi. Sıla Gençoğlu’nun sağlık durumu merak ediliyor. Sıla Gençoğlu Düzce'de trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı Düzce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, pop müziğinin önemli isimlerinden şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil Düzce'de yan yattı. Ünlü sanatçı Düzce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sanatçının müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

Sıla Gençoğlu trafik kazası geçirdi. Peki Sıla Gençoğlu kimdir? Sıla Gençoğlu 17 Haziran 1980 Denizli doğumludur. öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti. Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başladı. Bilgi Üniversitesi'ndeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya geri vokallik yaptı.

2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti. Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkânsız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

Şarkıcılığının yanı sıra eleştirmenler tarafından övülen söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı. Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014'te Yeni Ay ile birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.