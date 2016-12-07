Halk Oyunları Federasyonunca Antalya’da düzenlenen Halk Oyunları Yarışması’nda 450 ekip arasından finale kalan Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi zorlu rakiplerini geride bırakarak, Türkiye birincisi oldu. Yarışmaya katılan ekibin yarısından fazlasının ekipteki çalışmalarının ürünü olarak Güzel Sanatlar Akademisinde okuduğunu ifade eden Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Cebe, "Diyarbakır’ı gururlandırdılar. Halk oyunlarımız akademik düzeye geldiği zaman şehrimizin kültürünü tanıtma açısından çok daha önem arz edecektir" diye konuştu.

"Diyarbakır’ın haberlerde artık kötü görünmesini istemiyoruz"

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Nurullah Öncü ise hedeflerinin hep birincilik olduğunu ve ikinciliği bile bir hedef olarak görmediklerini vurgulayarak, "Bu vesileyle çalışmalarımız ona göre ayarlanıyor. Yarışmaya katıldığımız bölgelerde seyircilerin genel izleniminde Diyarbakır’ın halk oyunlarına ilginin çok büyük olduğunu görüyoruz. Ekibinin alt yapısı içerisinde farklı bölgelerden alınan çocuklar var. 1991’de, 1992’de, 1998’de, 1999’da, 2002’de Türkiye birinciliğimiz var. 2008, 2009, 2010 ve 2011’de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu yarışmalarda birincilikler aldık. Zor bir süreçten geçtik. Diyarbakır’ın haberlerde artık kötü algılanmasını istemedik. Biz başarımızla, halay grubumuzla, çalışma sistemimizle birinciliğimizi alarak bu şekilde sesimizi duyurmaya çalıştık. Sur’dan gelen arkadaşlarımız var. Hatta günlerce kendi elbiselerini getiremeyen arkadaşlarımız oldu. Gençlerimiz hem oynuyor, hem şampiyon oluyor hem de konservatuvarı kazanma noktasında oluyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Konservatuvarı kazandırdığımız 16 öğrencimiz var. Çocuklarımızın farklı yörelerin oyun stilini biliyor olması konservatuvar sınavlarında büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda ekibimizin tümünü konservatuvara yerleştirme amacındayız" ifadelerini kaydetti.

"Aklımız hep evimizdeydi"

Sur ilçesinde ikamet eden ekip üyesi Çetin Eroğlu ise, yarışmaya hazırlanırken sokağa çıkma yasakları ve çatışmaların yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalara katılamıyorduk. Yollar kapalıydı. Sürekli silah sesleri vardı. Çıkabildiğimiz zaman çalışmalara geliyorduk. Evime gidemedim. Evimden oldum. Çalışmalara gelirken gece nerede kalacağız, ne yapacağız bunları düşünüyorduk. Çalışırken de aklımız hep evimizde kalıyordu. Konsantre olmaya çalışıyorduk. Diyarbakır için elimizden ne geldiyse yaptık ve şampiyon olduk. Bir an önce ülkemizin düzelmesini ve halk oyunları kültürümüzün devam etmesini istiyorum.”

Emrah Kızıl

