Valiliğin paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, elinde silah ve bombayla banka şubesine giren yüzü bereli soyguncu, ilk olarak bankanın güvenlik görevlisinin silahını alıyor. Daha sonra gişelerde bekleyen müşterileri uzaklaştıran soyguncu, görevlilere uzattığı poşete paraları koymasını istiyor. Banka görevlileri tarafından poşete doldurulan yaklaşık 10 bin TL parayı alan soyguncu, daha sonra bankadan ayrılıyor.

Malazgirt’te yakalanmıştı

Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında banka soygunun gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs, Muş’un Malazgirt ilçesinde gasp ettiği paralarla yakalanmıştı.