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Silahlı başkan futboldan 3 yıl men edildi

Yunanistan Ligi’nde oynanan Paok - AEK maçında belindeki silah ile sahaya inerek hakemin üzerine yürüyen Paok Başkanı Ivan Savvidis, 3 yıl boyunca futboldan men edildi.

Silahlı başkan futboldan 3 yıl men edildi

29 Mart 2018 13:32

Belindeki silah ile yeşil sahaya inen başkanın cezası açıklandı. Yunanistan Ligi’nde oynanan Paok - AEK Atina mücadelesinin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası sahaya inen Paok Başkanı Ivan Savvidis, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca futboldan men cezası aldı.

Maç anında belindeki silahıyla sahaya girerek karşılaşma hakeminin üzerine yürüyen ve hakemi tehdit eden Savvidis’in Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca resmi müsabakalara girişinin yasaklandığı açıklandı. 

Savvidis'in sahaya girerek hakemi tehdit ettiği mücadele 80. dakikada hakem tarafından tatil edildi.  

 

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