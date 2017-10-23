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Silahlı çatışmada ağır yaralanan şahıs öldü

Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı çatışmada ağır yaralanan şahıs öldü

23 Ekim 2017 10:20

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'de dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem K.(47) ile Ümit K.(37) arasında çıkan tartışma sonrası taraflar olay yerinden ayrılıp tabanca ve tüfekle geri döndü. Çıkan çatışmada tabancayla ateş açan Ümit K., Muharrem K. ile eşi Hacer K. (51) ile olay yerinde bulunan ve 6 ay önce geçirdiği trafik kazasında belden aşağısı felç olup tekerlekli sandalyede oturan Sinan Ç.'yi (30) kazada sırtından vurdu. 

Muharrem K.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ümit K. ise ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Ümit K. ve Sinan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muharrem K. ile Hacer K., ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit K. gece hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay

Etiketler: öldü, pompalı, Samsun, silahlı çatışma

 

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