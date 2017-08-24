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Silahlı kavgada eski tekel market sahibi hayatını kaybetti

Eskişehir'de tekel bayisinin eski ve yeni sahibi arasında çıkan devir tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada eski tekel market sahibi hayatını kaybetti

24 Ağustos 2017 00:29

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi Gündoğmuş sokakta bulunan tekel bayide yaşandı. Akşam saatlerinde tekel bayisinin eski sahibi Savaş Güzelgün (39) ile iş yerinin şimdiki sahibi İsmail E. (35) arasında devir meseleleri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail E., Savaş Güzelgün'ü silahla yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Savaş Güzelgün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan olayın ardından kaçan İsmail E., suçu işlediği düşünülen silahla birlikte polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak
 

Etiketler: silahlı kavga


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