Silahlı saldırgan teşhis edildi

Milas’a bağlı İsmetpaşa Mahallesi Bademlik Caddesi’ndeki bir bakkal dükkanı işleten esnaf, geçtiğimiz 1 Kasım’da kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Polis, olayın ardından titiz bir çalışma yürüterek suç kaydı bulunan yada olayı gerçekleştirdiği düşünülen çok sayıda şüpheliyi belirledi ve failin, esnaf tarafından teşhis edilmesini sağladı.

Olayın yaşandığı gün 22.00 sıralarında dükkanında müşteri bekleyen 50 yıllık esnaf Dursun Günay, dükkana giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Mahalle halkı tarafından esnaflığıyla sevilen bir kişiliğe sahip olan Günay, sol ayağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı ve tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Günay, “Yaşadığım saldırıya hiçbir anlam veremedim. Hiç kimse ile bir husumetim yok. Beni bu baston değneğine muhtaç eden saldırganın biran önce yakalanmasını istiyorum.” diyerek gazetemize açıklamalarda bulunmuştu.

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından dükkanda ve çevrede incelemelerde bulunarak, civardaki tüm kameraları kontrol etti. Ancak kameraların yetersizliği nedeniyle bir sonuç alamayan polis ekipleri, mercek altına aldıkları olayı tüm yönleriyle ele alarak olası şüphelileri çıkardı. Esnaf Günay’a belirlenen şüphelilerin fotoğrafını gösteren polis ekipleri, bir kişinin teşhisinin sağlanmasıyla operasyon başlattı. Silahlı saldırı mağduru esnaf, ilçede bir evde gözaltına alınan şüpheli S.K.’yi canlı olarak da teşhis etmesiyle zanlı mahkemeye sevk edildi. Kasten yaralama suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, daha sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Demet Leyne

