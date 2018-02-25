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Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kurşunlama olayında Mustafa Çiftçi isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

25 Şubat 2018 08:55

Olay, Çınarlık Mahallesi Güdükkuyu Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi evine gitmekte olan Mustafa Çiftçi (57) isimli vatandaşa sokak ortasında kurşun yağdırdı. Zanlı 5 el ateş ederken sıkılan kurşunlarla Mustafa Çiftçi bacaklarından ve karnından yaralandı. Mustafa Çiftçi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Mustafa Çiftçi hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleye rağmen Mustafa Çiftçi hayatını kaybetti. Polis Çiftçi'nin katil zanlısını arıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Hamza Alp
 

Etiketler: mustafa ciftci, ordu, silahlı saldırı

 

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