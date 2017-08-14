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Silahlı soyguncular Bakırköy'de yüklü miktarda parayı çalarak kayıplara karıştı

Bakırköy'de bir aracın önünü kesen silahlı soyguncular, şoförü etkisiz hale getirerek yüklü miktarda parayı gasp etti. Soyguncular kendilerine müdahale eden bina görevlisini de ayağından vurarak kayıplara karıştı.

Silahlı soyguncular Bakırköyde yüklü miktarda parayı çalarak kayıplara karıştı

14 Ağustos 2017 10:27
Silahlı soyguncular Bakırköy'de yüklü miktarda parayı çalarak kayıplara karıştı - Tıkla İzle

Olay Bakırköy Florya Mahallesi Çatal Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Araç sürücüsü yanına aldığı yüklü miktardaki parayla evinin otoparkından çıktı. Bu esnada binanın önünde bekleyen soyguncular ise aracın önünü keserek araçta bulunan şoförü araçtan çıkararak etkisiz hale getirdi. . Olayı gören ve müdahale etmek isteyen bina görevlisi de soyguncular tarafından ayağından vurularak yaralandı. Soyguncular olay yerine geldikleri araç ile çaldıkları parayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri soyguncularla ilgili arama çalışması başlatırken, soygun yapılan araç ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor. 

Volkan Kayalar

Etiketler: florya, gasp, İstanbul


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