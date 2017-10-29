Silahlı ve maskeli hırsızlar eş zamanlı operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, gece saatlerinde Ulubatlı, Şenevler, Maşuk ve Veysel Karani Mahallelerinde yüzleri maskeli ve silahlı 2 hırsızın, 4 eve girerek hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince önceden tespit edilen hırsızların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 hırsız kıskıvrak yakalanırken, hırsızlık girişiminde kullandıkları bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan hırsızlar sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 4 farklı adreste çalınan elektronik eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.