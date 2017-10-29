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Silahlı ve maskeli hırsızlar eş zamanlı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa’da polisin farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, silahlı ve maskeli 2 hırsız yakalandı. Hırsızların evlere balkonlardan girme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Silahlı ve maskeli hırsızlar eş zamanlı operasyonla yakalandı

29 Ekim 2017 15:48
Silahlı ve maskeli hırsızlar eş zamanlı operasyonla yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, gece saatlerinde Ulubatlı, Şenevler, Maşuk ve Veysel Karani Mahallelerinde yüzleri maskeli ve silahlı 2 hırsızın, 4 eve girerek hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince önceden tespit edilen hırsızların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 hırsız kıskıvrak yakalanırken, hırsızlık girişiminde kullandıkları bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan hırsızlar sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 4 farklı adreste çalınan elektronik eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. 

Etiketler: hırsız, maskeli, silahlı

 

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