Şile Plajı’ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren binlerce vatandaş, bayramın ilk gününde Şile’ye akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen vatandaşların Şile Plajı’nda oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde plajdaki vatandaşların yoğunluğu dikkat çekerken, denizde yaşanabilecek herhangi bir boğulma tehlikesine karşı cankurtaranların da botla gezdiği görüldü. Ayrıca bayram tatili dolayısıyla çok sayıda vatandaşın ilçeye gelmesiyle araçları park etmek için yer kalmadığı görüldü.

“Gerçekten çok yoğun ve güzel bir yermiş”

Plaja ilk defa geldiğini ve bundan sonra da gelmek istediğini dile getiren Arzu Çetin, “Ben buraya ilk defa geliyorum, gerçekten çok yoğun ve güzel bir yermiş. Herkesin tercih edebileceği bir yer, tavsiye ederim. Samsun’dan geliyorum, Sultanbeyli’de oturuyorum. Orada bu şekilde serin bir yer olmadığı için burayı tercih ettik. Gerçekten çok güzel bir yer” dedi.

Ailesiyle tatilin tadını denizde çıkarmak istediğini ancak Şile Plajı’nın her bayram olduğu gibi çok yoğun olduğunu belirten Eren Horoz, “Plajımız güzel, herkesin bayramını kutluyoruz. Bayramda değişiklik olsun diye geldik, denizin keyfini çıkartıyoruz. Plajın yoğunluğu daha önceki bayramlarla aynı, İstanbul’un insanı bitmiyor. Şile’yi beğeniyoruz, bize yakın olduğu için tercih ettik” diye konuştu.

Hasibe Karadağ - Ahmet Faruk Sarıkoç

