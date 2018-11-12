İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şili'de sahte pasaportla yakalanan 4 Türk tutuklandı

Şili'de sahte pasaportla yakalanan 4 Türk tutuklandı
Şili'de sahte pasaportla yakalanan 4 Türk tutuklandı

Şili’de sahte İsrail pasaportu kullanarak Kanada’ya gitmeye çalışan 4 Türk tutuklandı.

Şili'nin başkenti Santiago'daki Comodoro Arturo Merino Bentez Havalimanı'nda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Polis, zanlıların İsrail adına düzenlenmiş sahte pasaportlar kullanarak Kanada uçağına binmeye çalışırken yakalandıklarını açıkladı. Havalimanı Polis Bürosundan Müfettiş Yardımcısı Nicols Herrera, pasaportların güvenlik tedbirlerine uymadığını ve 4 Türk vatandaşının üzerinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti pasaportları bulunduğunu söyledi. 

Mehmet Acar (40), Sinan Selcuk (19), Cihan Yıldız (18) ve Mehmet Emin Coşkun (38) isimli 4 Türk vatandaşının Kanada'ya vizesiz girmek için bu yolu denedikleri, uluslararası pasaport protokolüne göre bu denemenin “yolu beyazlatmak” olarak tasvir edildiği belirtildi. Pudahuel Savcılığı, gözaltında tutulan 4 Türk'ün Pazartesi günü mahkemeye çıkartılacağını bildirdi.

Serkan Bayar 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.