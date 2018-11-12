Şili'de sahte pasaportla yakalanan 4 Türk tutuklandı

Şili'nin başkenti Santiago'daki Comodoro Arturo Merino Bentez Havalimanı'nda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Polis, zanlıların İsrail adına düzenlenmiş sahte pasaportlar kullanarak Kanada uçağına binmeye çalışırken yakalandıklarını açıkladı. Havalimanı Polis Bürosundan Müfettiş Yardımcısı Nicols Herrera, pasaportların güvenlik tedbirlerine uymadığını ve 4 Türk vatandaşının üzerinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti pasaportları bulunduğunu söyledi.

Mehmet Acar (40), Sinan Selcuk (19), Cihan Yıldız (18) ve Mehmet Emin Coşkun (38) isimli 4 Türk vatandaşının Kanada'ya vizesiz girmek için bu yolu denedikleri, uluslararası pasaport protokolüne göre bu denemenin “yolu beyazlatmak” olarak tasvir edildiği belirtildi. Pudahuel Savcılığı, gözaltında tutulan 4 Türk'ün Pazartesi günü mahkemeye çıkartılacağını bildirdi.

Serkan Bayar