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Silifke'den Rusya'ya Narenciye ihracatı başladı

Mersin’in Silifke ilçesinde uzun zamandan bu yana beklenen Rusya’ya narenciye ihracatı sonunda başladı. Silifke’den günde 300 ton ürün ihracata gönderiliyor.

Silifkeden Rusyaya Narenciye ihracatı başladı

04 Aralık 2016 10:55

Uçak düşürme olayı sonrasında Türkiye’den Rusya’ya yapılan narenciye ihracatı Rusya tarafından durdurulmuştu. Son dönemlerde iki ülke arasında yeniden dostluk rüzgarları esmesi ve 10 Ekim’de Rusya doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi için hükümetlerarası anlaşmanın imza töreninde konuşan Rusya lideri Vladimir Putin’in “Narenciye ihracatındaki yasağı kaldırıyoruz” açıklamasının ardından, narenciye üreticileri yaklaşık 1 yıl aradan sonra derin bir nefes aldı.

Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezleri arasında yer alan Silifkeli üreticiler ve nakliye şirketlerinde yüzler gülmeye başlarken, narenciyelerin konulduğu plastik kasa fabrikalarında da üretimin tam kapasiteye döndüğü öğrenildi.

Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, Rusya’ya ihracatın başladığını, üreticinin ve ihracatçının yüzünün güldüğü bir sezon beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatında Rusya’nın yüzde 35’lik payla ilk sırada yer aldığına işaret eden Akdoğan, “Sezon başında Rusya pazarının açılması hem üreticimizin, hem de ihracatçımızın elini güçlendirdi. Sektörün tüm paydaşlarının emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir iklim oluştu. Şu an yoğunlukta Rusya ve Ukrayna’ya portakal ve mandalina ihracat ediliyor. Günde 300 ton ürün ihraç edilirken Aralık ayı sonuna kadar bu süreç devam edecektir. Geçen yıl limonda 21 bin 500 dönüm alandan 75 bin 900 ton üretim olurken, 113 milyon 850 bin TL gelir elde edildi. Portakalda 500 dönüm alandan 1306 ton üretimle 1 milyon 306. bin TL gelir elde edildi. Mandalinada ise 545 dönüm alandan 910 ton üretimle 910 bin TL gelir elde edildi. Bu yıl bu fiyatların değişeceğini umut ediyoruz. Ürünlerimiz kaliteli olup, Rusya’ya ihracatın başlaması ile birlikte üreticimizin yüzü gülmüştür” dedi.  

Murat Şengi

Etiketler: mersin, narenciye, silifke


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