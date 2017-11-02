Silivri’de 10 kilo altın çalan zanlılar yakalandı

Geçtiğimiz ay Silivri Altınorak mevkiinde silahla ateş ederek durdurdukları kuyumcu aracından yaklaşık 10 kilo altın çalan şüpheliler Silivri Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i mahkemece tutuklanırken konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında iletişim tespitleri, istihbarı ve kamera görüntüleri üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 11 şüphelinin isim ve kimlik bilgilerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Suça iştirak eden şüphelilerden O.Ç. yapılan teknik istihbarat sonucu yakalanmış ve 13 Ekim 2017 tarihinde tutuklama istemiyle sevk edildiği Silivri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, bilahare M.K. ve C.S. isimli şüphelilerde yakalanmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, Adli Kontrol Şartıyla serbest kalmaları üzerine itirazen 17 Ekim 2017 tarihinde tutuklanmışlardır. Diğer şüpheli Barış D. ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca 27 Ekim 2017 tarihinde alınan ifadesinin ardından delil durumu göz önüne alınarak serbest bırakılmıştır. Yapılan iletişim tespitleri ve tahkikat sonucunda olayın planlama aşamasından itibaren içinde bulunan İ.G. isimli şüpheli 26 Ekim 2017 tarihinde gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alınmış, aynı gün diğer şüpheliler E.K. ve Burak K. yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli Burak D. ise Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olmuştur. Alınan ifadelerden suçun azmettireni olduğu anlaşılan B.K. isimli şüpheli şahıs da 31 Ekim 2017 tarihinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış, toplam 5 şüpheli 01 Kasım 2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın tutukluma talebiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır. Şüphelilerin yağma suçunda kullandıkları 3 otomobilin çalıntı olduğu tespit edilmiş ayrıca 9 farklı adreste ve 3 araçta yapılan aramalar neticesinde 2 adet tabanca, 1 adet altın eritme makinesi ve 90 bin 440 TL para muhafaza altına alınmıştır” denildi.

Açıklamada suça iştirak ettiği tespit edilen şüphelilerden M.A.A.'nın başka bir suçtan halen cezaevinde tutuklu olduğu aktarılırken firari şüpheli H.L. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Yusuf Eker

