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Silivri’de ‘FETÖ kimlik bilgilerini kullanıyor’ diyerek vatandaşları dolandırdılar

Silivri’de kendini savcı gibi tanıtan dolandırıcılar telefonla aradıkları vatandaşları, ‘FETÖ kimlik bilgilerinizi kullanıyor, size yardım edeceğiz’ diyerek dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 5’i İstanbul’da 1’i Şanlıurfa Harran’da olmak üzere 6 kişiyi yakaladı.

Silivride FETÖ kimlik bilgilerini kullanıyor diyerek vatandaşları dolandırdılar

03 Ocak 2018 19:15

Silivri’de yaşayan M.A. isimli bir kişi geçtiğimiz aylarda İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, kendisini telefonla arayıp Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan şahısların FETÖ tarafından kimlik bilgilerinin kullanıldığını ve yardımcı olacaklarını söyleyerek para talep ettikleri belirtip 220 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Yapılan müracaat sonrasında şüphelilerin tespiti ve yakalanması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen ve mağdurdan bizzat parayı alan şüpheli F.A. geçtiğimiz kasım ayında yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye kaynaklarından edinilen bilgilere göre; telefon kayıtlarından yola çıkan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerden birinin izine ulaştı. Dolandırıcılık suçlarını, kurdukları suç örgütü çerçevesinde birden fazla mağdura karşı işledikleri ve birden fazla mağduru aynı yöntemle dolandırmaya teşebbüs ettikleri tespit edilen şüphelilerden A.D. Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, diğer şüpheliler M.B., M.A., S.K., H.G. ve B.B. İstanbul'un diğer ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, sahte sürücü belgesi, çok sayıda sim kart kabı, isimsiz bankamatik kartları, 1 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda altın ziynet eşyası ele geçirildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturmaya ve suç delillerinin tespiti ve incelenmesine devam edildiği öğrenildi. 

Yusuf Eker
 

Etiketler: fetö, Silivri

 

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