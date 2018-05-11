Silivri'de hastaneden kaçan mahkum ile jandarmanın kovalamacası kamerada

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve tedavi için jandarma kontrolünde Silivri Devlet Hastanesine getirilen mahkum firar girişiminde bulundu. Mahkumun kaçtığını gören jandarma ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareket geçerek mahkumu kovalamaya başladı. Akan trafikte yolun karşısına geçen mahkum kaçmak istediği sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaşanan bu kovalamaca anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde mahkum kaçarken jandarma ekipleri şahsı kovalıyor. Ardından yakalanan mahkum polis otosuna bindiriliyor.

Yusuf Eker