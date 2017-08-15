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Silivri’de pompalı tüfekle hastane baskını

Silivri’de tesadüfen karşılanan husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıları hastaneye kaldıran kişinin elindeki pompalı tüfekle husumeti bulunan ailenin peşinden giderek hastaneyi basması ve araçlara saldırması da kameralara yansıdı.

Silivride pompalı tüfekle hastane baskını

15 Ağustos 2017 09:34
Silivri’de pompalı tüfekle hastane baskını - Tıkla İzle

Olay, dün 14.00 sıralarında Silivri’de özel bir hastanenin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, otomobil içerisinde seyir halinde bulunan aile üyelerine tesadüfen karşılaştıkları husumetlileri kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan otomobil içerisindeki bir kişi araçtan inerek ateşe karşılık verdi. Kurşunların isabet ettiği otomobil içerisinde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi kurşun saçmaları ve kırılan cam parçalarından hafif şekilde yaralandı. Saldırıya uğrayan otomobille yakında bulunan hastaneye getirilen yaralılar tedavi altına alındı.

Hastane bahçesindeki pompalı tüfekli hareketlilik kamerada

Hastaneye gelen aile yakınları sinir krizleri geçirirken, saldırıya uğrayan aile üyelerinin hastaneye gelişleri ve yaşanan hareketlilik güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir otomobilin hızla hastane bahçesine girdiği görülüyor. Görüntülerde koşarak hastane bahçesine giren elinde pompalı tüfek bulunan şahsın aile üyelerini araçtan indirerek hastane içerisine gönderdiği görülüyor. Görüntülerde pompalı tüfekli şahsın aynı otomobile binerek saldırganların peşinden gittiği görülüyor. Saldırganları kovaladığı belirtilen şahsın bir süre sonra aynı otomobille hastaneye geri geldiği görülüyor. Hastane bahçesinde agresif bir şekilde duran şahsın önce otomobilini tekmelediği sonra aracının üzerine çıktığı görülüyor. Kırılan cam parçalarını araç üzerinden çıkararak atan şahsın bir süre hastane bahçesinde agresif tavırlarını sürdürdüğü görülüyor.

Öte yandan, kaçan şüphelilerin yakalanması için araştırma ve soruşturma başlatıldı. 

Yusuf Eker

Etiketler: hastane, İstanbul, silahlı saldırı, Silivri


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