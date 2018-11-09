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Silivri'de sünger fabrikasında korkutan yangını

Silivri'de sünger fabrikasında korkutan yangını
Silivri'de sünger fabrikasında korkutan yangını

Silivri’nin Ortaköy Sanayi Sitesinde, sünger üretimi yapan bir fabrikadaki makineden çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Silivri Ortaköy Mahallesi Sanayi Sitesi Harput Sokak üzerindeki sünger üretimi yapan fabrikadaki makineden yangın çıktı. Makine yakınında bulunan işçiler bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Silivri, Çatalca ve Mimarsinan itfaiye gruplarından çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmayla yangın fabrikanın diğer atölyelerine sirayet etmeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yusuf Eker 

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