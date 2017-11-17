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Silivri'de toprak kayması

Silivri Boşnak bahçe olarak bilinen çay bahçelerinin bulunduğu bölgede toprak kayması yaşandı. Silivri Belediye yetkililerinin müdahale ettiği olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Silivride toprak kayması

17 Kasım 2017 14:37
Silivri'de toprak kayması - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Silivri Boşnak bahçe olarak bilinen çay bahçelerinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasında büyük bir gürültü ile kopan kayalar çay bahçelerinin bulunduğu alana düştü. Silivri Belediye yetkililerinin müdahale ettiği olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bölgedeki büfelerden birinde olduğunu belirten Baki Turgut isimli vatandaş, “İçeride oturuyordum. Hava almak için dışarı çıktım. Önce bir kaya düştü. Ondan sonra birdenbire topraklar düştü aşağıya, o anda o bölgede kimse yoktu. Büfe içinden dışarı çıktığımız esnada düştüler” dedi.

Çay bahçesinde kimsenin bulunmayışı olası bir faciayı da önledi. 

Yusuf Eker
 

Etiketler: Silivri, toprak kayması

 

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