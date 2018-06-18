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Silivri’de yağmur baskına neden oldu

Silivri’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, araç trafiğini olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerine de su baskınlarına sebep oldu.

Silivride yağmur baskına neden oldu

18 Haziran 2018 09:42
Silivri’de yağmur baskına neden oldu - Tıkla İzle

Yeni Mahalle Varnalı Caddesi üzerinde plastik ambalaj makineleri imalatı yapan iş yerinde su baskınından etkilendi. İş yerinde bulunan tüm teçhizatlar sular altında kaldı. İşletme sahiplerinden Fikret Türker, "Biz burada makine imalatı yapıyoruz. Yarım saatlik yağış sonrasında iş yerimiz bu hale geldi. 10 gün sonra Çek Cumhuriyeti’ne makine gönderecektik, şu vaziyette gönderemeyeceğiz. İşletmemizde hiçbir şeye elimizi süremiyoruz. Yağış esnasında çoluk çocuk geldik kurtarabildiğimizi kurtardık ancak büyük makineler kaldı. Komple elektrik aksamımız gitmiş durumda, makinelerimiz ne halde onu da bilemiyoruz. Hasarımızı tespit etmek 10 günümüzü bulacak. Nereyi aradıysak bayram ve Pazar dolayısıyla kapalı, elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz” dedi.  

Yusuf Eker

 

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