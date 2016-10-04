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Silivrili kadınlar kendi ürettikleri doğal ürünleri satıyor

Silivri’nin Gazitepe Mahallesi'nde kurulan kooperatife üye olan ev kadınları, 18 dönümlük alanda yetiştirdiği ürünlerin satışından elde edilen gelirlerle aile bütçelerine katkı sağlamaya başladı.

Silivrili kadınlar kendi ürettikleri doğal ürünleri satıyor

04 Ekim 2016 10:02
Silivrili kadınlar kendi ürettikleri doğal ürünleri satıyor - Tıkla İzle

Güler Yılmaz’ın öncülük ve kurucu başkanlığını yaptığı, ev hanımlarının da üye olduğu Gazitepe Köyü Kadınlarını Kalkındırma Kooperatifinde doğal ortamlarda hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Satışlardan elde edilen tüm gelirler kooperatif üyesi kadınlara dağıtılıyor.
Her hafta sonu farklı köy ve mahallelerde bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirten kooperatifin kurucu başkanı Güler Yılmaz, "Yeni kurulan bir kooperatif olmamıza rağmen, projemiz bölgemizde yaşayan ev hanımlarının oldukça ilgisini çekti. 18 dönümlük kooperatifimize ait olan alanda kendi yetiştirdiğimiz, tamamen katkısız doğal ürünleri burada işleyerek satışa hazır hale getiriyoruz. Kısa süre içerisinde doğal ürünlerimiz tercih edilir ve aranır hale geldi. Anlaşmalı olduğumuz firmalar aracılığıyla satışı yapılıyor ya da bizzat merkezimize gelerek satın alınabiliyor. Genelde hafta sonları çevre mahalle ve köylerde yaşayan ev hanımlarını bilgilendirme amaçlı toplantılar yapıyoruz. İsteyen ev hanımlarımız kooperatifimiz hakkında merkezimize gelerek bilgi alabilir ya da mahallesinde yapacağımız bilgilendirme toplantılarına katılarak detaylı bilgi sahibi olabilirler. Yine isteyen ev hanımları boş zamanlarında bir şeyler üretip aile bütçelerine katkı sağlayabilirler" dedi.
Gazitepe Köyü Kadınlarını Kalkındırma Kooperatifinde şimdiye kadar tarhana, turşu, ev eriştesi, makarna, reçel gibi onlarca ürün doğal ortamlarda hazırlanarak satışa sunuldu.
 

Yusuf Eker
 


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