Musul’un terör örgütü IŞİD’den kurtarılması için aylardır hazırlığı yapılan operasyonun dün gece saatlerinde başlamasıyla birlikte, Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Silopi ilçesindeki birliklere çok sayıda askeri araç sevkıyatı yapıldı. Sevkıyatta, kapalı kasalarda mühimmat araçları, tanklar, kirpiler ve tank gibi ağır zırhlı araçların taşınmasını sağlayan çok sayıda üstü boş TIR’lar sınır birliklerine sevk edildi. Uluslararası İpekyolu’nu kullanarak, ilçe merkezinden geçen konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. “Akrep” adlı zırhlı araçlar, konvoya eşlik etti.