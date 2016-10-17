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Silopi sınırına askeri sevkiyat

Musul operasyonun başlamasıyla birlikte Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Şırnak’ın Silopi ilçesindeki sınır birliklerine dün gece çok sayıda askeri araç sevkıyatı yapıldı.

Silopi sınırına askeri sevkiyat

17 Ekim 2016 10:18

Musul’un terör örgütü IŞİD’den kurtarılması için aylardır hazırlığı yapılan operasyonun dün gece saatlerinde başlamasıyla birlikte, Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Silopi ilçesindeki birliklere çok sayıda askeri araç sevkıyatı yapıldı. Sevkıyatta, kapalı kasalarda mühimmat araçları, tanklar, kirpiler ve tank gibi ağır zırhlı araçların taşınmasını sağlayan çok sayıda üstü boş TIR’lar sınır birliklerine sevk edildi. Uluslararası İpekyolu’nu kullanarak, ilçe merkezinden geçen konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. “Akrep” adlı zırhlı araçlar, konvoya eşlik etti.

Etiketler: musul, Musul operasyonu, Silopi


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