Diğer
Kategoriler

Silopi’de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 38 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Irak’a yolcu taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3’ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Silopide yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 38 yaralı

12 Ocak 2018 10:18
Silopi’de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 38 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Silopi-Habur karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Irak’a yolcu taşıyan yabancı plakalı bir otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 3’ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılıp, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Otobüsün altında kalan bazı yaralılar, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DEAŞ’tan kaçtılar kazada öldüler

Silopi’deki feci kazada ölenlerin DEAŞ’tan kaçan Telafer Türkmeni olduğu ortaya çıktı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3’ü çocuk 9 kişi ile yaralanan 36 kişinin Telafer Türkmenlerinden, 2 yaralının ise Türk polisi olduğu belirtildi. Türkmenlerin, DEAŞ’ın şehirlerini ele geçirmesinin ardından kaçarak Türkiye’ye sığındığı, bir süre sonra buradan İstanbul’a gittiği, dün de, bugün meydana gelen kazada yaralanan 2 polisin eşliğinde ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Ayaz Müldür

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç