Silopi’de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 38 yaralı

Kaza, Silopi-Habur karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Irak’a yolcu taşıyan yabancı plakalı bir otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 3’ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılıp, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Otobüsün altında kalan bazı yaralılar, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DEAŞ’tan kaçtılar kazada öldüler

Silopi’deki feci kazada ölenlerin DEAŞ’tan kaçan Telafer Türkmeni olduğu ortaya çıktı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3’ü çocuk 9 kişi ile yaralanan 36 kişinin Telafer Türkmenlerinden, 2 yaralının ise Türk polisi olduğu belirtildi. Türkmenlerin, DEAŞ’ın şehirlerini ele geçirmesinin ardından kaçarak Türkiye’ye sığındığı, bir süre sonra buradan İstanbul’a gittiği, dün de, bugün meydana gelen kazada yaralanan 2 polisin eşliğinde ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Ayaz Müldür