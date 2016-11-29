Silvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,"Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalaması huzur ve güvenliğinin,kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin kamu huzurunun sağlanması amacıyla Silvan Kaymakamlığınca 5442 sayılı il idaresi kanununun 32/Ç maddesi gereğince 28.11.2016 günü saat 22.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Silvan ilçesi Eskiköy, sussuz, Gündüzköy, Otluk, Karahacı ve Üçbasamak kırsal mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Yusuf Batı