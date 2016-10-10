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Silvan'da askere roketli saldırı: 1 şehit, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Demirkuyu Askeri Üs Bölgesine teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

Silvanda askere roketli saldırı: 1 şehit, 6 yaralı

10 Ekim 2016 15:03

Edinilen bilgiye göre, Demirkuyu Askeri Üs Bölgesine teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 askerin şehit, 6 askerin de yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrasında Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı helikopter pistinde bekleyen helikopterlerle bölgeye havadan asker takviye edildi. Bölgeye inen askerlerin kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattığı belirtildi.
Öte yandan, yaralı askerlerin bölgeden helikopterle Diyarbakır'a sevk edileceği belirtiliyor.

 


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