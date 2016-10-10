Edinilen bilgiye göre, Demirkuyu Askeri Üs Bölgesine teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 askerin şehit, 6 askerin de yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrasında Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı helikopter pistinde bekleyen helikopterlerle bölgeye havadan asker takviye edildi. Bölgeye inen askerlerin kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattığı belirtildi.

Öte yandan, yaralı askerlerin bölgeden helikopterle Diyarbakır'a sevk edileceği belirtiliyor.



