Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 47'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Davos kasabasında Bloomberg HT'nin canlı yayınına katıldı. Şimşek, korumacılığın dünya ekonomisi için önemli bir tehdit olduğunu belirterek, ABD'de korumacılığın artmasının Türkiye'yi sınırlı etkileyeceğini söyledi.

Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini vurgulayan Şimşek, "Türkiye'nin hızlı şekilde yapısal reformlara odaklanacak. Türkiye ekonomisini bir kelimeyle özetle derseniz 'yüksek direnç' derim. Evet şu an piyasalarda dalgalanmalar ve bir takım sıkıntılar var fakat başka ülke olsa daha kötü bir performans gösterirdi" dedi.

Türkiye'nin önümüzdeki birkaç aylık süreci atlatıp referandum belirsizliği ortadan kalkar kalkmaz tekrar toparlanma sürecine gireceğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Güçlü reform uygulamalarıyla cazibe merkezine dönüşecektir. Türkiye'nin algısını düzelteceğiz. Kötümser olmak için bir neden yok. Türkiye'nin önünün açık" şeklinde konuştu.

Şimşek, reformların da desteğiyle Türkiye'nin 2018'den itibaren yüzde 5 ve üstünde büyüme patikasına oturacağını öngörüsünde bulunarak, "Kur hedeflerimiz yok ancak kurdaki dalgalanmalara kayıtsız değiliz. Kur, reel sektörü, özellikle açık pozisyonu olan firmaları etkiliyor. Bu konuda çalışıyoruz. Orta-uzun vadede Türkiye'nin tekrar bu sorunla karşı karşıya kalmaması için cari açığı yönetilir düzeyde, açık pozisyonları yönetilebilir düzeyde tutmaya yönelik çalışmalar var. Makroihtiyati adımlar atacağız..Önümüzdeki dönemde özellikle vergi yoluyla enflasyonun artmasına izin vermeyeceğiz. Enflasyonun hızlı şekilde Merkez Bankası'nın hedeflerine dönmesi için ilave destek vereceğiz" dedi.

Merkez Bankası'nın doğru zamanda doğru şeyler yapması kritik olduğunun altını çizen Şimşek, "Merkez Bankası makro finansal istikrarı sağlamaya yönelik gerekeni yapmalıdır, geçmişte yapmıştır, yapacaktır. Geçmişte yapılan tartışmalar maalesef bu kredibilite açığını oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Fitch ile son bir ay içinde iki kez görüştüklerini söyleyen Şimşek, "Türkiye zor bir dönemden geçti, bu sıkıntılar maalesef kredi derecelendirmelerine yansıdı. Oraya odaklanmaktan çok yapısal reformlarla belirsizlikleri geride bırakmayı başarırsak yine notumuz artar. Burada esas olan konu hızlı şekilde anayasa reformunu aradan çıkartıp yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar cazibe merkezi haline getirmek" şeklinde konuştu.

