Live Consulting and Academy kurucu ortağı Sinan Ergin; işine, ekibine, yatırım yapmak isteyen KOBİ'leri ve geleceğine yatırım yapmak isteyen bireyleri, Türkiye'nin her yerinden canlı yayınlayacağı eğitimlere çağırdı. Live Consulting and Academy'den yapılan açıklamada "17 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 6 günlük program, satış liderlik ve kişisel gelişim konularından oluşuyor” denildi.