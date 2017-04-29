Diğer
Kategoriler

Sincar ve Karaçok’a hava harekatı: Tam 89 terörist...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Sincar ve Karaçok bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekatında 89 terörist etkisiz hale getirildi.

Sincar ve Karaçoka hava harekatı: Tam 89 terörist...

29 Nisan 2017 10:03

25 Nisan 2017 tarihinde icra edilen hava harekatının sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Irak’ın kuzeyinde Sincar Dağı bölgesinde bulunan BTÖ/PYD/YPG/PKK kamplarında 40’tan fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, Suriye’nin kuzeyinde Karaçok Dağı bölgesindeki BTÖ/PYD/YPG/PKK üslenme alanında ise 4’ü üst düzey terörist olmak üzere 49 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Ayrıca aralarında üst düzey teröristlerin de olduğu 90’ın üzerinde teröristin yaralandığı, üst düzey yaralıların tedavi amacıyla Irak’ın kuzeyindeki hastanelere nakledildiği ve durumlarının ağır olduğu yönünde bilgiler elde edildi.

Teröristlerin telsiz konuşmalarında Karaçok Dağı bölgesindeki hava harekatında etkisiz hale getirilen ve isimleri gizli tutulan 4 üst düzeydeki teröristin burada değil, başka bir bölgede öldüklerini duyurmaya dair bir plan yaptıkları tespit edildi. Buranın da Rakka’daki Tapka bölgesi olabileceği, DEAŞ ile mücadele ederken öldüler süsü verecekleri belirlenirken, maksatlarının buradaki teröristlerin moral ve motivasyonunu bozmamak olduğu öğrenildi.

Etiketler: karaçok, Sincar, Türk Silahlı Kuvvetleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!