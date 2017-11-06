Diğer
Kategoriler

Sindirim sistemi kanserine dikkat

Özel Esentepe Hastanesi Gastroenteroloji Uzm. Dr. İrfan Uruç, sindirim sistemi kanserinin kansere bağlı ölümler arasında ilk sıralarda yer aldığını ve tüm kanser türlerinin de yüzde 20’sini oluşturduğunu söyledi.

Sindirim sistemi kanserine dikkat

06 Kasım 2017 23:24

Sindirim sistemi kanserinin gizli bir şekilde ilerleyerek geç belirti veren bu sağlık sorununa karşı uyarılarda bulunan Özel Esentepe Hastanesi Gastroenteroloji Uzm. Dr. İrfan Uruç, "Sindirimin başladığı ağızdan, bağırsağın son kısmına olan makat kısmına kadar kanserleri kapsıyor. Sindirim sistemi kanserlerinin genel belirtileri ise bulunan organa göre değişmekle birlikte; iştahsızlık, kilo kaybı, yutma güçlüğü, midede dolgunluk, kusma, makatta kanama ve kabızlıktır. Düzenli kontrol ve dışkıda gizli kan testi ile teşhisin mümkündür" dedi.
Birçok hastanın ne yazık ki internetin yaygınlaşması ve kulaktan kulağa söylemler dolayısıyla, ilaç aldıktan sonra rahatladım diyerek geçiştirdiğini belirten Uruç, "Bu tip ertelemeler çok riskli. Erken dönemde basit bir cerrahi işlemle sorun ortadan kalkabilecekken, hastayı ileri evrede radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemlere kadar yöneltebiliyor. Kilo kaybı, erken doyma hissi, sürekli tokluk hissi, midede dolgunluk, bazen ağrı ve yanma şeklinde belirtiler olduğunda, vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Sindirim sistemi kanserlerinin erken evrede tespit edilmesi ve cerrahi müdahale imkanının olması durumunda, hasta için bir şans olduğunu ifade eden Dr. Uruç, “Geç kalmak yalnızca hastanın değil, çevresindeki kişilerin de hayatını olumsuz yönde değiştiriyor. Erken tanı ile birlikte çok daha kolay yöntemlerle tedavi şansı varken, ileri evrelerde bu süreç çok daha zorlu olmaktadır. Özellikle pankreas kanseri çok sinsi. Birçok insanın, geç tanı konulduğu için cerrahi şansı olmuyor. Düzensiz beslenme, fast food, şişmanlık, yüksek kalorili, aşırı yağlı ve hayvansal gıda tüketimi bu kanserlerde tetikleyici rol oynuyor. Hastanın geçmişinde kanser varlığı söz konusuysa, genetik faktörler, sigara kullanımı, 45 yaş üstü olması gibi etmenler, sindirim sistemi kanseri için risk faktörlerini oluşturuyor. Bu kanserlerin belli oranda korunabilen ve önlenebilen kanserler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu noktada erken tanı ve müdahalenin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var” ifadelerini kullandı.

Dr. İrfan Uruç son olarak, toplumda reflü görülme sıklığının da yüzde 20 olduğunu anımsatarak, “Bunların büyük kısmı kansere dönüşmüyor. Öncelikle ilaç tedavisi uygulanıyor. İlaç tedavisine rağmen iyileşme söz konusu olmazsa diğer adımlara geçiliyor” dedi.

Etiketler: kanser, sindirim sistemi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç