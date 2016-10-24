Salman, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın’da yarın çekimlerine başlanacak olan ‘Trendeki Yolcu’ adlı filmin çekimi için akşam saatlerinde Aydın’a gelen sinema sanatçısı İlyas Salman, tanıtım yemeğinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Salman’ın içki yasağı olan Zincirli Han Otel’de alkol aldığı ve bu durum şikayet edildiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Salman polis merkezindeki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, yarın başlayacak film çekimlerinin bir diğer güne ertelendiği belirtildi.

Beşer Çeken - İbrahim Kılınç

