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Sinema sanatçısı İlyas Salman Aydın’da gözaltına alındı

Sinema sanatçısı İlyas Salman film çekmek için geldiği Aydın’da verilen tanıtım yemeği sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sinema sanatçısı İlyas Salman Aydında gözaltına alındı

24 Ekim 2016 22:27
İlyas Salman Aydın’da gözaltına alındı - Tıkla İzle

Salman, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından serbest bırakıldı.
Aydın’da yarın çekimlerine başlanacak olan ‘Trendeki Yolcu’ adlı filmin çekimi için akşam saatlerinde Aydın’a gelen sinema sanatçısı İlyas Salman, tanıtım yemeğinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Salman’ın içki yasağı olan Zincirli Han Otel’de alkol aldığı ve bu durum şikayet edildiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Salman polis merkezindeki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, yarın başlayacak film çekimlerinin bir diğer güne ertelendiği belirtildi. 

Beşer Çeken - İbrahim Kılınç
 


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