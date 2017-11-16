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Sinemada en çok komedi filmleri tercih edildi

Türk sinemasında seyirciler en çok komedi filmlerini tercih ederken, aksiyon ve macera yapımları komedinin ardından en çok izlenen yapımlar oldu.

Sinemada en çok komedi filmleri tercih edildi

16 Kasım 2017 10:17

Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press Türk sinema tarihinin seyirci rekortmeni komedi filmlerini inceledi. Ajans Press’in Box Office’ten derlediği bilgilere göre sinema tarihinin en çok izlenen komedi filmi Recep İvedik 5 oldu.Şahan Gökbakar’ın filmi 7 milyon 437 bin 50 kişi tarafından izlenerek tüm zamanların en çok izlenen komedi filmi oldu. Şahan Gökbakar’ın serinin dördüncü filmi olan Recep İvedik 4, 7milyon 369 bin 98 seyirci rakamına ulaşarak sinema tarihinin en çok izlenen ikinci komedi yapımı oldu.PRNet’in incelemesine göre ise sinemalarla alakalı yıl içerisinde 76 bin 804 haberin yansıma bulduğu tespit edildi.

Komedi yapımlarından ilk ikide Recep İvedik yer alırken sinema tarihinin en çok izlenen üçüncü komedi yapımı 2013 yılında vizyona giren Düğün Dernek oldu. Film 6 milyon 980 bin 70 kişi tarafından izlenmeyi başardı. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin serinin ikinci yapımı olan Düğün Dernek 2:Sünnet, 6 milyon 73 bin 364 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen dördüncü komedi yapımı oldu. Listenin beşinci sırasında ise 4 milyon 333 bin 144 kişi tarafından izlenen Recep İvedik 2 yer aldı.En çok izlenen ilk beş komedi filmini ise sırasıyla 4 milyon 301 bin 693 kişi tarafından izlenen Recep İvedik serisinin ilk filmi, 4 milyon bin 711 kişi tarafından izlenen Cem Yılmaz’ın GORA filmi, 3 milyon 947 bin 988 kişi tarafından izlenen, Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın başrollerini paylaştığı Eyvah Eyvah 2, 3 milyon 842 bin 535 kişi tarafından izlenen Cem Yılmaz’ın Fundamentals ve yine Cem Yılmaz’ın 3 milyon 707 bin 86 kişi tarafından izlenen AROG filmi takip etti. 

Etiketler: Sinema

 

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